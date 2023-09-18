Yüzlerce silah ve parcalarıyla yakalanan 16 sanığa 26'şar yıla kadar hapis istemi KOCAELİ'de kaçaksilah imalatı ve ticareti yapılan iş yerlerine düzenlenen baskında yüzlerce silah ve silah yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan 16 sanığa, zincirleme şekilde 'Silah ticareti ve kaçakçılığı' suçu işlendiği belirtilerek, 26'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklardan İ.G., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahı seviyoruz, atalarımızdan kalma bir miras. At da çok severiz" dedi.

KOCAELİ'de kaçaksilah imalatı ve ticareti yapılan iş yerlerine düzenlenen baskında yüzlerce silah ve silah yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan 16 sanığa, zincirleme şekilde 'Silah ticareti ve kaçakçılığı' suçu işlendiği belirtilerek, 26'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklardan İ.G., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahı seviyoruz, atalarımızdan kalma bir miras. At da çok severiz" dedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve diğer farklı illerde ikamet eden kişilere yönelik silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 15 Mart 2022´de polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda el yapımı silah ve silah yapımında kullanabilecek araç-gereç, silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen makineler ile silah parçaları ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A. (38), F.Ö.(38), H.Ö.(62), H.H.(62), İ.G.(42), K.G.(22), M.Ç. (55), S.O (42), Ş.H.(43) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.S.S. (30), E.H.(38), M.G.(48), M.A.(74), M.Ç (21), N.H (47), Y.Y.(41) adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklu 9 sanık, 15 Şubat 2023'te tahliye edildi.

ÜRETİM İÇİN İŞ YERLERİ KİRALADILAR

Cumhuriyet savcısı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, S.O., H.H. ve Ş.H.´nin silah ustası oldukları, el yapımı silah üretmek maksadıyla birçok işyerini kiraladıkları ve burada metal malzemeleri işleyerek, el yapımı tabanca yapımında kullanılmak üzere hazır hale getirdikleri silah alt gövdesi, silah üst kapak sürgüsü ve silah namlusu gibi tabanca metal malzemelerinin üretilmesi aşamasında A.S.S., E.A.,M.Ç.,M.Ç.,N.H.,E.H.,M.G.,K.G.,H.Ö.,F.Ö. ve M.A. ile birlikte ortak hareket ettikleri belirtildi.

SİLAH PARÇALARINI BİRLEŞTİRDİLER

Üretimleri tamamlanan, el yapımı tabanca yapımında kullanılan silah alt gövdesi, silah üst kapak sürgüsü, silah namlusu gibi parçaları birleştirerek el yapımı silah halini alması için silah ustaları olduğu belirtilen H.Ö., F.Ö. ve M.A. tarafından satın alındığı, E.A.´nın silah parçalarını birleştirmek suretiyle silah imalatı yaptığı değerlendirilen Kartepe ilçesinde bulunan evindeki atölyede, A.S.S. ile birlikte hareket ederek parça başı belli bir ücret karşılığında anlaşmak suretiyle şüpheliler S.,H. ve Ş.´den almış olduğu silah parçalarını birleştirdiği iddianamede yer aldı.

TÜM ŞÜPHELİLER İRTİBAT HALİNDE

Dosyada bulunan tüm şüphelilerin birbirleri ile irtibat halinde olduğunu ve birlikte hareket ettiklerini vurgulanırken suçun zincirleme şekilde işlendiğini belirtildi. K.G.´nin Kartepe ilçesindeki adresinde yapılan takiplerde İ.G. ile buluşmasında aralarında silah alışverişi olduğu, D.D.´nin sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildiği ifade edildi. İddianamede ayrıca D.D.´nin bir petrol istasyonunda Y.Y. aracılığıyla 7 bin 500 TL karşılığında 2 adet silahın İ.G. tarafından satıldığı ve bu silahların ise İ.G. tarafından K.G.´dan alındığı ifadeleri yer aldı. K.G. ve M.´nin hem silah imalatı hem de silah ticaretine yönelik kastlarını gösterir eylemlerinin mevcut olduğunu belirten savcı, D.D.´dan ele geçirilen silahlara ilişkin bağlantının Y.Y. tarafından sağlandığı ve silah tesliminin İ.G. tarafından yapıldığını, bu eylemlerin ise silah ticareti suçunu oluşturduğunu bildirdi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Cumhuriyet savcısı S.O., H.H., Ş.H., A.S.S., E.A., M.Ç., M.Ç., N.H., E.H., M.G., K.G., H.Ö., F.Ö., M.A.´nın zincirleme şekilde 6136 sayılı kanuna aykırı şekilde `İzinsiz olarak silah imal etme´ suçunu işlediklerini, İ.G., Y.Y. zincirleme şekilde 6136 sayılı kanuna aykırı şekilde `İzinsiz olarak silah ticareti´ suçunu işlediklerini belirterek 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını talep etti.

TABANCA YAPIMINDA KULLANILAN ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede yer alan delillere göre birçok şüpheliden tabanca yapımında kullanılan parça ve makine ele geçirilirken, Kocaeli´nin Başiskele ilçesinde bulunan, H.H., Ş.H. ve S.O tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese yapılan baskında 5 adet tabanca, 1015 adet tabanca sürgüsü, 864 adet açılmamış tabanca namlusu, 531 adet tabanca gövdesi, 245 adet tabanca namlu şapkası, 20 adet ağaç tabanca kabzesi, 5 adet şarjör yayı ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirildi. Aynı şahısların Gölcük ilçesinde bulunan adresinde ise silah parçası yapımında kullanıldığı değerlendirilen makine ve tezgahlar ele geçirildi. M.G. ve K.G.´nin birlikte ikamet ettikleri Kartepe ilçesindeki adreste 2 adet boş şarjör, beyaz küçük çuvallar içerisinde 600 adet tabanca tetik ve horoz parçası olarak kullanılan metal malzeme, 1000 adet tabanca sabitleme pimi olarak kullanılan metal malzeme, 450 adet tetik aksesuarı olarak kullanılan metal malzeme ve tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen parçalar bulundu.

TABANCA PARÇALARINA 'HOROZ' VE 'KÜÇÜKLÜK' DEDİLER

E.A., A.S.S., R.F.´nin birlikte ikamet ettikleri Kartepe ilçesinde yapılan aramada, evin banyo kısmında gizli olarak hazırlanmış imalathanede imal aşamasında olan 27 adet silah gövdesi, 28 adet silah namlusu, 32 adet sürgü, 60 adet plastik silah kabzesi ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ş.H. ve A.Ç.´nin birlikte ikamet ettikleri Başiskele ilçesindeki adreste, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda av fişeği yakalandı. H.Ö. ve F.Ö.´nün İstanbul Sancaktepe´deki adresinde ise yapılan aramada 72 adet silah kabze kapağı, 27 adet markasız şarjör, 9 adet silah imalatında imal edilen silahların boyandığı düşünülen siyah renkli sprey boya, 55 adet silah icra yayı, 220 adet metal silah parçası ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde yapılan teknik takipte bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan görüşmede tabanca parçaları için `horoz´ ve `küçüklük´ olarak bahsedildiği ortaya çıktı. Ancak şüpheliler, bu mesajlaşmaları kabul etmedi.

'SİLAHI SEVİYORUZ, ATALARIMIZDAN KALMA BİR MİRAS'

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde 16 sanığın yargılandığı dava başladı. Sanıkların ve avukatların katıldığı duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek adli kontrol tedbirleri ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz yargılanan sanık İ.G., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahı seviyoruz, atalarımızdan kalma bir miras. At da çok severiz. Evde aramada yapıldı, herhangi bir şey bulunmadı. Beraatımı istiyorum" dedi. SEGBİS ile bağlanan tutuksuz sanık Ş.H., "Ben Gölcük ilçesinde bulunan sanayide maaşlı olarak çalışıyordum. Kurusıkı fabrikasına fason parçalar ürettiğimiz söylendi. Resmi olarak mı yapıyorduk bilmiyorum. Depoda parçalar bulundu. Kendime ait ne silah, ne mermi hiçbir şey bulunmadı. Bulunan malzemeler S.O.´ya ait" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerini kaldırarak duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.