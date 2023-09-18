Kocaeli'de eşinin öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı KOCAELİ´ninDarıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Cemalettin Gökdemir (49), tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Gülseren Gökdemir (40), toprağa verildi.

KOCAELİ´ninDarıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Cemalettin Gökdemir (49), tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Gülseren Gökdemir (40), toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi´nde meydana geldi. Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir´i caddede tartıştıktan sonra boğazından bıçakladı. Gökdemir, olay yerinden kaçarken de kendisini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken, Cemalettin Gökdemir´in tedavisi sürüyor.

Gülseren Gökdemir´in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Nenehatun Mahallesi´ndeki Eyüpoğlu Camisi´ne getirildi. Gökdemir'in yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Gökdemir´in cenazesi Balçık Darıca Mezarlığı´nda toprağa verildi. Gökdemir'in 22 ve 17 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.