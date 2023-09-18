Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu: Türkiye son 20 yılda teknolojide bir kırılma noktasına geldi TÜBİTAKFen Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye son 20 yılda çok önemli bir ilerleme kaydetti. Her alanda ama özellikle teknolojide çok önemli bir ilerleme kaydetti ve bir kırılma noktasına geldi. O kırılma noktası da tam olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yani 2´nci yüzyıla tekabül etti" dedi.

TÜBİTAKFen Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye son 20 yılda çok önemli bir ilerleme kaydetti. Her alanda ama özellikle teknolojide çok önemli bir ilerleme kaydetti ve bir kırılma noktasına geldi. O kırılma noktası da tam olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yani 2´nci yüzyıla tekabül etti" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında ilk kez 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul eden TÜBİTAK Fen Lisesi´ne yeni öğretim yılında 44 farklı ilden 90 yeni öğrenci daha katıldı. 60 ilden 270 öğrencinin öğrenim gördüğü TÜBİTAK Fen Lisesi´nde program kapsamında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde staj yapan 90 öğrenci bugün TÜBİTAK Marmara Teknokent´te düzenlenen açılış töreninde mentorleri eşliğinde stajda elde ettikleri kazanımlara dair sunumlar gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST Projeleri ve görsel sanat ürünleri sergilendi. TÜBİTAK Fen Lisesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

'GELECEĞİMİZ İÇİN İHTİYAÇLAR VAR'

Programın açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İnsan olmadan nitelikli insan olmadan hep o övüne geldiğimiz genç insan kaynağımızın, işte ülkemizin ihtiyacını, insanlığın ihtiyacını karşılayabilecek noktada olmadan Türkiye Yüzyılı´nın gerçekleşmesi mümkün değil. O yüzden, biz bu heyecanımızı paylaşırken her zaman ifade etmek istediğimiz, biz, Türkiye Yüzyılı´nı konuşuyorsak yani hem ülkemizi hem geleceğimizi konuşuyorsak esasında gençlerimiz burada ve hep şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Biz, geleceğe baktığımız zaman TÜBİTAK olarak 60´ıncı yılımızda birçok kuruma ve kuruluşa araştırmacımıza değmeye çalışıyoruz" dedi.

'ÖZGÜVENİMİZİ KAYBETMİŞTİK'

TÜBİTAK´ın Türkiye´nin yüz akı bir kurum olduğunu belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi biz, köklü bir medeniyetin mensubu, hatta lideriyiz. Dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun da sahibiyiz. Ne var ki Sanayi Devrimi´ni gerçekleştiremeyerek büyük bir imparatorluğun çöküşünü hazırladık ve neredeyse 150 yıldır bilim, sanayi ve teknoloji arzumuz, hayalimiz devam etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş muasır medeniyet seviyesinin üstünden çıkma serüvenine 100 yıldır devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir milli teknoloji hamlesi ortaya koydu ve yeni baştan, kendi değerleri üzerinde yükselen, diriliş ve kıyamı başlattı. Bu diriliş ve kıyam bize aslında teknolojinin kapılarını, gelişmenin kapılarını açtı. Çünkü özgüvenimizi kaybetmiştik. Biz yeni baştan öz güvenimizi kazanıyor ve kollarımızı hatırlıyoruz." dedi.

'YENİ FIRSATLAR, YENİ FIRSAT ALANLARI DOĞURUYOR'

Son olarak konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu Türkiye Yüzyılı´na vurgu yaparak şu sözleri kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı´nın başlangıç yılındayız. `Türkiye Yüzyılı´ dediğimiz kavram aslında takvimlerde, bir sayının daha artması, 100´ün 101 olmasından ibaret değil. Türkiye gerçek anlamda yeni bir yüzyıla giriyor. Bu hem Türkiye'nin öneminde son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük katılımın tekabül ettiği bir nokta. Türkiye son 20 yılda çok önemli bir ilerleme kaydetti. Her alanda ama özellikle teknolojide çok önemli bir ilerleme kaydetti ve bir kırılma noktasına geldi. O kırılma noktası da tam olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yani 2´nci yüzyıla tekabül etti. Diğer taraftan aslında dünya da çok önemli bir kırılım içerisinde. Birçok sektörde, birçok alanda paradigmalar değişiyor, dolayısıyla dünya da aslında yeni bir yüzyıla giriyor. Bu da cumhuriyetimizin yeni yüzyılına tekabül etmiş durumda. Bu dönüşüm aslında bizler için, bizim gibi ülkeler için, yeni fırsatlar, yeni oyun alanları, yeni fırsat alanları doğuruyor. Biz de bunu çok iyi değerlendirdiğimiz takdirde gerçek anlamda Türkiye yepyeni bir yüzyıla giriyor olacak" dedi.