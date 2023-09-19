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        Kavşakta otomobille minibüsün çarptığı kaza kamerada

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:35
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        Kavşakta otomobille minibüsün çarptığı kaza kamerada
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rabia Ş., yönetimindeki 41 B 3007 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A.'nın kullandığı 41 ALH 331 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücülerden Rabia Ş. ile yanındaki Aysel G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada otomobilin minibüse çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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