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        19 yıl sonra kemikleri bulunan ağabeylerini öldürmekten yargılanan 2 sanığa beraat

        KOCAELİ'de,19 yıl sonra 2020'de çöp sahasında çuvalda battaniyeye sarılı kemikleri bulunan ağabeyleri Ercüment Çetin'i (31) öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Recep Çetin (42) ile Ercan Çetin, beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:50
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        19 yıl sonra kemikleri bulunan ağabeylerini öldürmekten yargılanan 2 sanığa beraat
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        KOCAELİ'de,19 yıl sonra 2020'de çöp sahasında çuvalda battaniyeye sarılı kemikleri bulunan ağabeyleri Ercüment Çetin'i (31) öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Recep Çetin (42) ile Ercan Çetin, beraat etti.

        İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm sahasında 3 yıl önce ayrıştırma yapan temizlik işçileri, çuvalda battaniyeye sarılı insan kemikleri buldu. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araştırmasında, kemiklerin 19 yıldır kayıp olarak aranan Ercüment Çetin'e ait olduğu belirlendi. Çuval üzerindeki yazılardan yola çıkan polis, kemiklerin, İzmit'in Serdar Mahallesi'ndeki bir binanın kapısı olmayan bodrum katındaki kum yığınının altında kaldığı, binada yaşayanların o dönem koronavirüs temizliği yaptıkları sırada çuvalın içerisindeki kemikleri fark etmeyip çöpe attıklarını tespit etti.

        ŞÜPHELER, KARDEŞLERİNDE YOĞUNLAŞTI

        Binada 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde yaşayan ailenin Sakarya'daki adresini tespit eden polis ekipleri, Ercüment Çetin'in kardeşleri Recep Çetin ve Ercan Çetin'i gözaltına aldı. Ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Recep Çetin tutuklandı. Polisin yeni delillere ulaşmasıyla ilk sorgusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ercan Çetin de olaydan 1 ay sonra tutuklandı.

        Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ağabey-kardeş, 2 Haziran 2022'de kaçma şüpheleri olmadığı için tahliye edildi. Polise verdiği ifadede ağabeyi Ercüment Çetin'i öldürdüğünü itiraf eden Recep Çetin, duruşmalarda bipolar hastası olduğunu, yapmadığı şeyleri anlattığını söyleyerek ağabeyini öldürmediğini söyledi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Recep Çetin ve Ercan Çetin'in açık delil bulunmadığından, üzerlerine atılı suçun sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.

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