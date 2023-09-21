Kocaeli´de 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
KOCAELİ'nin İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde polisin durdurduğu araçların içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, Türkiye'ye girişlerini organize eden 3 kişi tutuklandı.
KOCAELİ'nin İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde polisin durdurduğu araçların içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, Türkiye'ye girişlerini organize eden 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde durdukları araçlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilen kaçak göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı. Kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye girişini organize eden M.D., A.S ve U.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.