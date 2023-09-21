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        Kocaeli´de 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

        KOCAELİ'nin İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde polisin durdurduğu araçların içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, Türkiye'ye girişlerini organize eden 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:35
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        Kocaeli´de 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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        KOCAELİ'nin İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde polisin durdurduğu araçların içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, Türkiye'ye girişlerini organize eden 3 kişi tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde durdukları araçlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilen kaçak göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı. Kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye girişini organize eden M.D., A.S ve U.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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