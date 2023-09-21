70 metrelik uçurumda bulunan yaralının dövülüp atıldığı iddiası KOCAELİ'ninDerince ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen Ertuğrul P. (52), jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunup, çıkarıldı. Ertuğrul P., hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

KOCAELİ'ninDerince ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen Ertuğrul P. (52), jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunup, çıkarıldı. Ertuğrul P., hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde bir kişinin dövülüp uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi. Sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Jandarma, 70 metrelik uçurumun dibinde Ertuğrul P.´yi ağır yaralı buldu. İtfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla Ertuğrul P. bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul P., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertuğrul P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Ertuğrul P.'yi dövüp uçurumdan attığı iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.