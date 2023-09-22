Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bariyerlere saplanan otomobil yandı: 3 yaralı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı araç, alev alıp, yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlere saplanan otomobil yandı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı araç, alev alıp, yandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden F.A.´nın (32) kullandığı 25 LA 774 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. 25 metre sürüklenip bariyerlere saplanan, otomobilin içinde bulunan sürücü F.A. ile yolcular M.K. ve M.Ş. (26) kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil, daha sonra alev alıp yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.A., M.K. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        En çok Ruslar geldi
        En çok Ruslar geldi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaral...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaral...
        Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde ağız ve diş sağlığı mer...
        Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde ağız ve diş sağlığı mer...
        Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli Valisi Yavuz, Darıca'da muhtarlarla toplantı yaptı
        Kocaeli Valisi Yavuz, Darıca'da muhtarlarla toplantı yaptı
        70 metrelik uçurumda bulunan yaralının dövülüp atıldığı iddiası
        70 metrelik uçurumda bulunan yaralının dövülüp atıldığı iddiası
        Kocaeli'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı