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        Otomobilin yakıt deposundaki 21 kilo eroini 'Millow' buldu

        İZMİT'te,TEM Otoyolu'nda, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:30
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        Otomobilin yakıt deposundaki 21 kilo eroini 'Millow' buldu
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        İZMİT'te,TEM Otoyolu'nda, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İzmit geçişinde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Millow' ile arama yapıldı. Aramada, aracın yakıt deposunda 39 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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