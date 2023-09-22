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        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP ilçe yöneticisi yakalandı

        KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü HDP Darıca ilçe yöneticisi İbrahim G., yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:40
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        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP ilçe yöneticisi yakalandı
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        KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü HDP Darıca ilçe yöneticisi İbrahim G., yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        HDP Darıca ilçe yöneticisi İbrahim G. hakkında, PKK/KCK yapılanmasında aktif görev aldığı gerekçesiyle terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Polis tarafından aranan İbrahim G., yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'de yakalandı. Kocaeli'ne getirilen İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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