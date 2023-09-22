Tarlada çıkan yangında dumanın arasında kalan köpeği ekipler kurtardı KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında, dumanın arasında kalan bir köpek, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında, dumanın arasında kalan bir köpek, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Gölcük ilçesi İcadiye Mahallesi mevkisinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Tarlanın ormana yakın olması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Dağlık alandaki yangına müdahale etmeleri amacıyla iş makineleriyle itfaiye ve orman ekipleri için yol açıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEK GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Yangın sırasında, tarla içerisinde dumanın içinde kalan köpeği gören Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alandan alarak güvenli bir yere götürdü. Yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.