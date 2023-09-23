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        Gebze'de 2 dönüm orman yandı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkıp, ormana sıçrayan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:25
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        Gebze'de 2 dönüm orman yandı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkıp, ormana sıçrayan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

        Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipleri, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        2 dönüm ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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