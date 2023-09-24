Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ´ninKartepe ilçesinde SMA´lı bir çocuğun tedavi masraflarının toplanması için kurulan kermeste satılan tavuklu pilavdan yiyen 14 kişi, zehirlenme şüphesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KOCAELİ´ninKartepe ilçesinde SMA´lı bir çocuğun tedavi masraflarının toplanması için kurulan kermeste satılan tavuklu pilavdan yiyen 14 kişi, zehirlenme şüphesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay öğleden sonra Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı´nın önünde SMA´lı bir çocuğun tedavi masraflarının karşılanması amacıyla kurulan kermeste meydana geldi. Kermeste satılan tavuklu pilavdan yiyen kişilerde baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi şikayetlerin ortaya çıkması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda acil sağlık ekibi geldi. Şikayetleri bulunan kişiler ekipler tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kendi araçları ile hastanelere gidenlerin de tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvuran 14 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.