`Bahçeye giren tavuk´ kavgasında komşularını öldüren 3 sanığa 15´er yıl hapis İZMİT´te,komşular arasında bahçeye giren tavuklar nedeniyle çıkan kavgada Oğuzhan İpek'in (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan İlyas (28) ve Yusuf Mert Malkoç (19) kardeşler ile arkadaşları Ömer Eren Demir (20), iyi hal indirimi uygulanarak 15´er yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada Oğuzhan İpek´in eşi Semra İpek, "Çocuğum, babası öldüğünde 10 aylıktı. Babasız kalan çocukların vebalini kim ödeyecek?" dedi.

İZMİT´te,komşular arasında bahçeye giren tavuklar nedeniyle çıkan kavgada Oğuzhan İpek'in (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan İlyas (28) ve Yusuf Mert Malkoç (19) kardeşler ile arkadaşları Ömer Eren Demir (20), iyi hal indirimi uygulanarak 15´er yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada Oğuzhan İpek´in eşi Semra İpek, "Çocuğum, babası öldüğünde 10 aylıktı. Babasız kalan çocukların vebalini kim ödeyecek?" dedi.

Olay, 8 Ocak 2022'de gece saatlerinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Oğuzhan İpek'e ait tavukların kendi bahçelerine girmesine komşuları tepki gösterdi. Komşular arasında çıkan tartışmayı, polis ekipleri sonlandırıp, iki tarafı ayırarak evlerine gönderdi. Gece yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Oğuzhan İpek bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, kurtarılamadı. Kavgaya karışan İlyas Malkoç, kardeşi Yusuf Mert Malkoç ve arkadaşları Ömer Eren Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar İlyas Malkoç, Yusuf Mert Malkoç ve Ömer Eren Demir, öldürülen Oğuzhan İpek´in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Oğuzhan İpek´in eşi Semra İpek, "Geçen duruşmada çocuklarını görmediklerinden bahsettiler, benim eşim vefat etti. Çocuğumun babası öldüğünde çocuğum 10 aylıktı. Babasız kalan çocukların vebalini kim ödeyecek?" dedi.

`BANA HERKES KATİL OLARAK BAKIYOR BEN BÖYLE BİRİ DEĞİLİM´

Sanık Ömer Eren Demir, "20 aydır burada suçsuz yere yatıyorum. Ben görmedim ancak gerek nezarethanede de yaptığımız konuşmalardan gerekse sonrasındaki mektuplaşmalarımızdan maktulü bıçaklayanın Yusuf Mert olduğunu biliyorum. Ben bu olaya karışmadım. Ben o gün sadece arkadaşımın yanında olmak için oraya gittim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan İlyas Malkoç ise "Böyle bir şey olmasını istemedim. Benim tek amacım ailemi korumaktı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yusuf Mert Malkoç, "Bir can aldım ancak kendimi ve ailemi korumak için hareket ettim. Ancak bunu kasten yapmadım. Ben bir katil, cani değilim. Ben elimden geldiğince polisten yardım istedim. Ailem karşı taraftan korkusundan katılamadılar. Ailem katılsa belki kendimi daha iyi ifade etmiş olabilirdim. Bana herkes katil olarak bakıyor ancak ben böyle biri değilim. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

İNDİRİMLİ 15'ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Malkoç ve kardeşi Yusuf Mert Malkoç ile Ömer Eren Demir´i müebbet hapse çarptırdı. Ancak mahkeme, haksız tahrik ve sanıklara verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 15´er yıla indirdi.