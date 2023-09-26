Kocaeli'de yapılacak haddehane ve çelikhane tesisine protesto KOCAELİ'ninKartepe ilçesine yapılmak istenen haddehane ve çelikhane tesisi projesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilmesinin ardından CHP ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK), yürütmenin durdurulması talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, bugün bölgede inceleme yaparken, hem bölge halkı hem de STK'lar projenin yapılmamasını isteyip, protesto etti.

KOCAELİ'ninKartepe ilçesine yapılmak istenen haddehane ve çelikhane tesisi projesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilmesinin ardından CHP ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK), yürütmenin durdurulması talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, bugün bölgede inceleme yaparken, hem bölge halkı hem de STK'lar projenin yapılmamasını isteyip, protesto etti.

Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi'nde, bir şirket tarafından yapılmak istenen haddehane ve çelikhane tesisi projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verildi. Kararın ardından CHP ve STK'lar yürütmenin durdurulması talebiyle konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, bugün bölgeye gidip inceleme yaptı. İnceleme sürerken, hem bölge halkı hem de STK'lar proje sahası önünde tepki gösterip, açıklama yaptı.

'BU TESİSLERİN BURADA KURULMAMASI GEREKİYOR'

Kocaeli Çevre Platformu Dönem Koordinatörü Muammer Hakkı Ersöz, "Bugün burada Kocaeli'mizin ve Kartepe'mizin bağrına saplanmak için bir hançer hazırlanıyor. Uzunca bir süreçten bu yana Kartepe'de yılda 4 milyon ton hurda demir işleyecek 1 haddehane planlanıyor. Bunun getireceği olumsuzluklar hepinizin malumu. Ayrıca işin su ve çevre kirliliğinin dışında bir de getireceği imar baskıları, artı bölgenin depremsellik riskleri gibi çok yönlü bir olumsuzluk söz konusu. Bu tesislerin burada kurulmaması gerekiyor. Son zamanlarda Sayın Ulaştırma Bakanımızın da bir açıklaması oldu. Sanayinin Marmara'dan uzaklaştırılması, Anadolu'da uygun yerlerde uygun teşviklerle kurulması biçiminde. Son derece olumlu görüyoruz. Belli teşviklerle bu sanayi kuruluşları ülkemizin uygun yerlerine taşımak durumunda olması gerekiyor. Dolayısıyla bakanlığın bu politikasını doğru biliyoruz ama önerimiz şu. Başlangıç olarak bu projeden başlansın" ifadelerini kullandı.

'NİYE BİZ DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜNÜ TOPLUYORUZ?'

Tesisle birlikte çok sayıda hurdanın toplanacağını belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, "Buraya kurulacak olan tesis, yaptığımız hesaplamalar neticesinde günde minimum 2 bin tane kamyonun girip çıkmasına sebep olacak. Bu kamyonlar sadece buraya girip-çıkıp hizmet vermeyecek. Bununla birlikte trafiği zorlayacak. Trafiğin dışında zaten nefes alamıyoruz ve özellikle bölgemizde kanser oranları artmışken yaratacağı karbon emisyonuyla birlikte insanlarımızın, vatandaşlarımızın, halkımızın gerçekten sağlık açısından yaşayacağı birçok zorluğa da karşı karşıya kalacak. Yapılacak olan tesis herhangi bir üretim kısmının dışında bir de dünyanın hurdasını toplayacak ve hurdayı eritmekle ilgili bir proses kuruluyor" dedi.