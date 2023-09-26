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        AK Parti ilçe başkanının iş yerinde yangın

         KOCAELİ´ninKörfezilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:00
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        AK Parti ilçe başkanının iş yerinde yangın
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         KOCAELİ´ninKörfezilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Burcu Sokak üzerinde meydana geldi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan´a ait içerisinde yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedendenle yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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