AK Parti ilçe başkanının iş yerinde yangın KOCAELİ´ninKörfezilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ´ninKörfezilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Burcu Sokak üzerinde meydana geldi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan´a ait içerisinde yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedendenle yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.