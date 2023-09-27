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        HAFİF TİCARİ ARAÇ FERİBOT A BİNERKEN DENİZE UÇTU; SÜRÜCÜ CAN SİMİDİ ATILARAK KURTARILDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 01:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 01:15
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        HAFİF TİCARİ ARAÇ FERİBOT A BİNERKEN DENİZE UÇTU; SÜRÜCÜ CAN SİMİDİ ATILARAK KURTARILDI
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        KOCAELİ'ninGebzeilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu denize uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Bünyamin Okumuş (50), çevredekilerin attığı can simidi sayesinde kurtulup hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda meydana geldi. Bünyamin Okumuş idaresindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari araç, feribota yöneldi. Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu. Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Bünyamin Okumuş´un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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