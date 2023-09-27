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        İzmit'te 1 kişinin öldüğü kavgada, 11 şüpheli adliyede

        İZMİT'teiki grup arasında çıkan kavgada Halil Eser'i (44) tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Emre A. ile kaçış sürecinde ona yardım ettiği öne sürülen sevgilisi M.S. ve olaya karışan 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:50
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        İzmit'te 1 kişinin öldüğü kavgada, 11 şüpheli adliyede
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        İZMİT'teiki grup arasında çıkan kavgada Halil Eser'i (44) tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Emre A. ile kaçış sürecinde ona yardım ettiği öne sürülen sevgilisi M.S. ve olaya karışan 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

        Olay, 24 Eylül'de sabaha karşı İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Halil Eser'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, daha önce küfürleşmeleri sebebiyle husumetli oldukları 6 kişilik grubun yanına gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, Halil Eser'in başına isabet etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de taş, sopa ve yumruk darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T., E.T., D.G., E.B., Y.A., E.Ö., Y.Ç., Y.G. ve S.S. isimli kadın gözaltına alındı. Halil Eser'i tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen Emre A. ve saklanma sürecinde yardımcı olduğu iddia edilen sevgilisi M.S. ise İzmit Sanayi Mahallesi´nde saklandığı tamirhanede yakalandı.

        Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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