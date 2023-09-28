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        İzmit'te, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı

        İZMİT'te,iki grubun kavgasında Halil Eser'i (44) tabancayla başından vurarak öldüren Emre A. ile kavgaya karışan Y.A. ve Y.Ç. tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:20
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        İzmit'te, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı
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        İZMİT'te,iki grubun kavgasında Halil Eser'i (44) tabancayla başından vurarak öldüren Emre A. ile kavgaya karışan Y.A. ve Y.Ç. tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 24 Eylül'de sabaha karşı, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Halil Eser'in de aralarında olduğu 5 kişi, daha önce küfürleşmeleri sebebiyle husumetli oldukları 6 kişilik grubun yanına gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, Halil Eser'in başına isabet etti. Eser, hayatını kaybederken, 4 kişi de taş, sopa ve yumruk darbeleriyle yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda E.T., E.T., D.G., E.B., Y.A., E.Ö., Y.Ç., Y.G. ve S.S. isimli kadın gözaltına alındı. Halil Eser'i tabancayla vurarak öldüren Emre A. ve saklanma sürecinde yardımcı olduğu iddia edilen sevgilisi M.S. ise İzmit Sanayi Mahallesi'nde saklandığı tamirhanede yakalandı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden tabancayı ateşlediği tespit edilen Emre A. ile Y.A. ve Y.Ç. tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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