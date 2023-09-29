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        Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Kocaelispor maçlarını ücretsiz izleyecek

        KOCAELİÜniversitesi ile Kocaelispor arasında yapılan protokol kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Kocaelispor´un iç saha maçları ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını ücretsiz izleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:15
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        Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Kocaelispor maçlarını ücretsiz izleyecek
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        KOCAELİÜniversitesi ile Kocaelispor arasında yapılan protokol kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Kocaelispor´un iç saha maçları ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını ücretsiz izleyecek.

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) yönetimi ile Kocaelispor yönetimi dün üniversitenin rektörlük binasında bir araya geldi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor futbolcuları Youssouf Fofana ve Gökhan Değirmenci, KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren katıldığı toplantıda KOÜ öğrencilerinin Kocaelispor´un resmi iç saha lig müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını ücretsiz izlemesi için protokol imzalandı.

        "KOCAELİSPOR´UN BAŞARILI OLACAĞINA GÖNÜLDEN İNANIYORUM"       

        Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Rektör Cantürk, "Eğitim ve sporu buluşturan bu projeden dolayı çok mutluyuz. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerimiz de mutlu olacaklar. Kocaeli Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Bugün kentimizin büyük değerlerinden Kocaelispor ile bir protokol imzalıyoruz. Üniversitemiz öğrencileri Kocaelispor´un maçlarını ücretsiz olarak izleme şansına kavuşacaklar. Bu olanağı bize sağlayan başta Kocaelispor´un değerli Başkanı Sayın Engin Koyun´a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kocaelispor´un bu yıl 1.Lig´de başarılı olacağına gönülden inanıyorum" dedi.

        "YAPILAN İŞBİRLİĞİ ŞEHRE DEĞER KATACAK"

        Bu projenin hayalindeki projelerden biri olduğunu dile getiren Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor olarak ellerinden gelen her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Protokol sonrası Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ise, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaelispor´un iki büyük marka olduğunun altını çizerken yapılan işbirliğinin şehre değer katacağını sözlerine ekledi. Protokole göre KOÜ bünyesinde eğitim-öğretim gören ve bilet tanımlanmasına uygun Passolig Kartı'na sahip olan öğrencilerin, Kocaelispor profesyonel futbol takımının 2023/2024 futbol sezonunda oynayacağı 1'inci Lig resmi iç saha lig müsabakalarını ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda takip etmek isteğinde bulunmasını müteakip yine Kocaeli Üniversitesi tarafından azami olarak 200 kişiyi kapsayacak şekilde ücretsiz bilet tanımlanacak.

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