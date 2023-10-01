Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü

İZMİT´te,birgeri dönüşüm depolama alanında, düzenleme sırasında üzerine hurda düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak´ta bulunan geri dönüşüm depolama alanında meydana geldi. Alanda düzenlemeye çalıştığı hurda malzemeler Birol Deveci´nin üzerine düştü. Olayı gören diğer çalışanlar, Deveci´nin üzerine düşen malzemeyi kaldırırken, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekibinin yaptığı incelemede Deveci´nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Deveci´nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.