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        Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü

        İZMİT´te,birgeri dönüşüm depolama alanında, düzenleme sırasında üzerine hurda düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:25
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        Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü
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        İZMİT´te,birgeri dönüşüm depolama alanında, düzenleme sırasında üzerine hurda düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak´ta bulunan geri dönüşüm depolama alanında meydana geldi. Alanda düzenlemeye çalıştığı hurda malzemeler Birol Deveci´nin üzerine düştü. Olayı gören diğer çalışanlar, Deveci´nin üzerine düşen malzemeyi kaldırırken, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekibinin yaptığı incelemede Deveci´nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Deveci´nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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