Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

        KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, Mehmet S., para meselesinden tartıştığı arkadaşı Mehmet Tan'ı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Mehmet Tan  hastaneye götürülürken, Mehmet S., gözaltına alındı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, Mehmet S., para meselesinden tartıştığı arkadaşı Mehmet Tan'ı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Mehmet Tan  hastaneye götürülürken, Mehmet S., gözaltına alındı.  

        Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet S., alacaklı olduğu arkadaşı Mehmet Tan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet S., yanında bulunan tabancayla  Mehmet Tan'ı bacağından vurdu.  Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Tan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet S., de olayın ardından polise teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de çalışırken hurda yığınının altında kalan 16 yaşındaki genç öldü
        Kocaeli'de çalışırken hurda yığınının altında kalan 16 yaşındaki genç öldü
        Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü
        Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü
        İzmit Körfezi'nde çıkan hortum görüntülendi
        İzmit Körfezi'nde çıkan hortum görüntülendi
        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kafeteryalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de kafeteryalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        CHP Kocaeli İl Başkanlığına Bülent Sarı yeniden seçildi
        CHP Kocaeli İl Başkanlığına Bülent Sarı yeniden seçildi