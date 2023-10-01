Para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, Mehmet S., para meselesinden tartıştığı arkadaşı Mehmet Tan'ı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Mehmet Tan hastaneye götürülürken, Mehmet S., gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet S., alacaklı olduğu arkadaşı Mehmet Tan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet S., yanında bulunan tabancayla Mehmet Tan'ı bacağından vurdu. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Tan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet S., de olayın ardından polise teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.