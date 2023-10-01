Para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu (2)- Yeniden

KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, Mehmet S., para meselesinden tartışıp küfürleştiği arkadaşı Mustafa T.'yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Mustafa T. hastaneye götürülürken, Mehmet S., gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet S., alacaklı olduğu arkadaşı Mustafa T. ile küfürleşip tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet S., yanında bulunan tabancayla Mustafa T.'yi bacağından vurdu. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet S., de olayın ardından polise teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.