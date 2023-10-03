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        'İkiz çek' verip araç alan şebekeye operasyonda 15 tutuklama

        İZMİT'te,sosyal medya ilanlarından buldukları araçların sahipleriyle görüşüp, kurumsal firmaya ait çek bilgiler kopyalanıp oluşturulan ikiz çeklerle satışını üzerlerine geçiren şebekeye operasyonda, 14 kişiyi dolandıran 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:50
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        'İkiz çek' verip araç alan şebekeye operasyonda 15 tutuklama
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        İZMİT'te,sosyal medya ilanlarından buldukları araçların sahipleriyle görüşüp, kurumsal firmaya ait çek bilgiler kopyalanıp oluşturulan ikiz çeklerle satışını üzerlerine geçiren şebekeye operasyonda, 14 kişiyi dolandıran 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ilanlarından buldukları fork-lift, deniz motoru, otomobil ve ATV gibi araçların sahipleriyle görüşüp, kurumsal bir firmaya ait olan çek bilgileri kopyalanarak oluşturulan ikiz çekleri vererek satışlarını üzerlerine geçiren şebekenin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 14 kişiyi bu yöntemle dolandıran şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 22 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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