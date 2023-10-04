Yoldan geçerken çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü
KOCAELİ'de,yolun karşısına geçerken çöp kamyonu çarpan Sevinç Uluğ (79), hayatını kaybetti.
KOCAELİ'de,yolun karşısına geçerken çöp kamyonu çarpan Sevinç Uluğ (79), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. E.B. idaresindeki Başiskele Belediyesi'ne ait 41 BB 372 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Uluğ'a çarptı. Uluğ, kamyonun altında kalırken; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uluğ'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü E.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.