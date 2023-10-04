Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti

         KOCAELİ´ninGebzeilçesinde personel servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Irmak Topçu (12) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

         KOCAELİ´ninGebzeilçesinde personel servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Irmak Topçu (12) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bünyamin Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Irmak Topçu´ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Topçu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı (...
        Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı (...
        Yoldan geçerken çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü
        Yoldan geçerken çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü
        Kocaeli'de öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi
        Kocaeli'de öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi
        Depremde hayatını kaybeden voleybolcu anısına düzenlenen turnuva başladı
        Depremde hayatını kaybeden voleybolcu anısına düzenlenen turnuva başladı
        Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı...
        Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı...