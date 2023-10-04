Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti
KOCAELİ´ninGebzeilçesinde personel servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Irmak Topçu (12) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KOCAELİ´ninGebzeilçesinde personel servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Irmak Topçu (12) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bünyamin Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Irmak Topçu´ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Topçu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.