Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sendika temsilcisinin işten çıkarılmasına işçilerden protesto

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde bulunan bir demir-çelik üretim fabrikasında örgütlü sendikanın baştemsilcisinin işten çıkarılmasına işçiler tepki göstererek fabrikayı terk etmeme kararı aldı. İşçilerle bir araya gelen Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, "Bir yerde bir baştemsilciyi, pazar günü seçilen şube yönetim kurulu üyesini işten atmak ne demektir biliyor musunuz? O sendikaya karşı savaş açmak demektir." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:48 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sendika temsilcisinin işten çıkarılmasına işçilerden protesto
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde bulunan bir demir-çelik üretim fabrikasında örgütlü sendikanın baştemsilcisinin işten çıkarılmasına işçiler tepki göstererek fabrikayı terk etmeme kararı aldı. İşçilerle bir araya gelen Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, "Bir yerde bir baştemsilciyi, pazar günü seçilen şube yönetim kurulu üyesini işten atmak ne demektir biliyor musunuz? O sendikaya karşı savaş açmak demektir." dedi.

        İzmit´te bulunan bir demir-çelik üretim fabrikasında örgütlü Birleşik Metal-İş Sendikası´nın işyeri temsilcisi dün işten çıkarıldı. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada 29 Eylül Cuma günü şirket yemekhanesinde bazı çalışanların, bir grup çalışan tarafından hakarete ve tehditlere maruz kaldığı ifade edilerek, "Soruşturma sonucunda, hakaret ettiği ve çalışanları buna sevk ettiği tespit edilen bir kişinin iş sözleşmesi feshedilmiştir" denildi.

        Temsilcinin işten çıkarılmasının ardından işçiler, iş yeri temsilcilerinin tekrar işe alınıncaya kadar fabrikayı terk etmeme kararı aldı. İşçiler fabrikada beklemeyi sürdürürken, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, sendika yöneticileri ve Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, fabrika önünde işçilerle bir araya geldi. Baştemsilcinin işten çıkarılmasının sendikaya karşı savaş açmak olduğunu söyleyen Serdaroğlu, şunları söyledi:

        "Biz hala umutluyuz. Şu ana kadar konuşmamda işverene uyarıcı şeyler söylemeye çalışıyorum. İşveren yanlış yolda. Bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi gerekiyor. Bir yerde bir baştemsilciyi, pazar günü seçilen şube yönetim kurulu üyesini işten atmak ne demektir biliyor musunuz? O sendikaya karşı savaş açmak demektir. Genel başkana, genel yönetim kuruluna karşı tavır almak demektir. Bizi kavgaya davet ederseniz biz de kavgadan kaçmayız. O kavganın nasıl verileceğini de zaten siz biliyorsunuz. Ben kendilerine de söyledim. Bu işin geri dönüşü olmaz, bizi o yola sokmayın diye uyardım. Biz üretim yapmak istiyoruz. Biz içeride beklerken de `yapmayacağız´ demedik. İşveren durdurdu üretimi ve bu arkadaşlarımız çalışmak istiyorlar. Ama işveren, sanki işçilere gözdağı vermek gibi bir tavır sergileyerek insanlara gözdağı veriyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti
        Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı (...
        Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı (...
        Yoldan geçerken çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü
        Yoldan geçerken çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü
        Kocaeli'de öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi
        Kocaeli'de öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi
        Depremde hayatını kaybeden voleybolcu anısına düzenlenen turnuva başladı
        Depremde hayatını kaybeden voleybolcu anısına düzenlenen turnuva başladı
        Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü