Zeray, Dilasa Orman Projesi´ni tanıttı KOCAELİ´de,Zerayİnşaat, Dilasa Orman Projesi´ni tanıttı. Ormanın içinde toplam 65 bin metrekare alana sahip proje hakkında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Biz ülkemizde sektörün öncüsü olarak yatırım yapacağımız bölgenin ihtiyaçlarını hassasiyet ile irdeleyip vatanperverlik edasıyla hareket ederek projelerimizi geliştirip hayata geçiriyoruz" dedi.

KOCAELİ´de,Zerayİnşaat, Dilasa Orman Projesi´ni tanıttı. Ormanın içinde toplam 65 bin metrekare alana sahip proje hakkında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Biz ülkemizde sektörün öncüsü olarak yatırım yapacağımız bölgenin ihtiyaçlarını hassasiyet ile irdeleyip vatanperverlik edasıyla hareket ederek projelerimizi geliştirip hayata geçiriyoruz" dedi.

Zeray İnşaat, Zeray Dilasa Orman Projesi bugün Kocaeli´nin Başiskele ilçesinde bulunan satış ofisinde tanıtıldı. Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, Zeray İnşaat Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, Zeray Dilasa Orman Satış Müdürü Gonca Yaman, Zeray yöneticileri ve davetlilerin katıldığı programda proje hakkında bilgi verilmesinin ardından örnek daire tanıtıldı.

Orman dokusuna zarar verilmeden konumlandırılan, 20 bloktan oluşan Zeray Dilasa Orman Projesi´nde toplam 660 adet daire bulunuyor. 65 bin metrekare alana sahip projenin 45 bin metrekarelik alanı peyzaj ve sosyal donatılara ayrıldı. Proje kapsamında, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerinin yanı sıra, bahçe dubleks ve teras dublekslerle farklı alternatifler de sunuldu. 89 metrekareden 262 metrekareye kadar değişen kullanım alanına sahip dairelerin yanı sıra, 3 farklı noktada açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, fitness, plates, yoga alanı, amfi tiyatro, cafe, basketbol sahası, tenis kortu, etkinlik alanları, barbekü alanı, açık ve kapalı çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları da projede yer alıyor.

"TÜRKİYE´NİN EN ÖZEL PROJELERİNDEN BİR TANESİ"

Proje hakkında bilgiler veren Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Projemiz 65 dönüm arazi içerisinde toplam 660 nitelikli dairenin yer aldığı ve yüzde 75´inin yeşil alan olduğu Türkiye'nin en özel projelerinden bir tanesi. Kocaeli Başiskele bölgesinde Yuvacık mevkisinde bulunuyor. 1+1´den 4+1´e kadar çeşitli zengin daire seçenekleriyle oldukça ferah ve nitelikli yaşam sunuyor´´ dedi.

"TÜRKİYE´DE MARKA DİYEBİLECEĞİMİZ PROJELER ÜRETİYORUZ"

Projenin Kocaeli´nin merkezine yakın olduğunu belirten Zeray, "Projemizin trafik sorunu olmayan ana arterlerin yakınında yer aldığı için şehir merkezine 10 dakika sürede yer almakta. Bu durum gerek yatırımcı için gerek ikame amaçlı gayrimenkul düşünenler için cazip gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"18 AYDA TESLİMİ HEDEFLİYORUZ"

Güncel ekonomik konjonktürü göz önünde bulundurarak fiyatları ve ödeme planlarını hassasiyet ile oluşturduklarını söyleyen Zeray, "Üretim-arz sıkıntısı olunca bu durum talep enflasyonu da yaratabilir, bununla birlikte enflasyondan sebep girdi maaliyetlerimizin önlenemeyen artışı da fiyatların olması gerekenin çok üstünde seyrettiğini, bu durumunda konuta erişimi zorlaştığını belirtti. Bunların sonucunda kira artışlarını da fahiş noktaya getirdi. Sektörün içerisinde bulunduğu dönem özeline metotlar geliştirerek bundan önceki 40´ a aşkın projemizde olduğu gibi Dilasa Orman projemizi de 18 ay da tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Kocaeli / Merkez - DHA

2023-10-05 09:16:31