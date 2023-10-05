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        KOÜSİM, uluslararası simülasyon etkinliğinde yer aldı

        KocaeliÜniversitesi Tıp Fakültesi Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (KOÜSİM), katılım sağladığı uluslararası etkinlik `Sağlıkta Simülasyon Haftası´nda Türkiye´yi 2023 yılı için temsil eden iki simülasyon merkezinden biri oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:55
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        KOÜSİM, uluslararası simülasyon etkinliğinde yer aldı
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        KocaeliÜniversitesi Tıp Fakültesi Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (KOÜSİM), katılım sağladığı uluslararası etkinlik `Sağlıkta Simülasyon Haftası´nda Türkiye´yi 2023 yılı için temsil eden iki simülasyon merkezinden biri oldu. 

        2022 yılında tam kapasite olarak faaliyetlerine başlayan KOÜSİM, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürebilmeleri için interaktif ve gerçekçi simülasyonlar sunarken, acil durum müdahaleleri, hasta bakımı ve iletişim gibi sağlık becerilerini geliştirme fırsatı da sunuyor. 

        "SİMÜLASYONLAR TIP EĞİTİMİNİ DAHA ETKİLİ HALE GETİRİR" 

        Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

        "Simülasyon merkezleri, sağlık profesyonellerinin eğitim, yetiştirme ve sürekli gelişimlerini destekleyen kritik merkezler olarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken; sağlık alanında eğitim gören öğrenciler için çeşitli simülasyon uygulamalarıyla farklı tıbbi durumları yüksek teknolojik donanıma sahip hasta simülatörleri üzerinde deneyimleme imkanı tanıyor. Simülasyon, tıp eğitiminde kritik bir rol oynar çünkü öğrencilere gerçek hasta bakımı deneyimini güvenli bir ortamda sunar. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulurken, hata yapma olasılığı da azalır. Bu sayede, tıp öğrencileri, klinik becerilerini geliştirebilir, acil durum müdahaleleri konusunda hazırlıklı olabilir ve iletişim yeteneklerini iyileştirebilir. Simülasyonlar ayrıca, özgüveni artırır ve tıp eğitimini daha etkili hale getirir. Böylece gelecekteki sağlık profesyonelleri için önemli bir eğitim aracına dönüşür." 

        "SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İLERLEMELERE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR" 

        Açıklama şöyle devam etti: 

        "Dünya genelinde 2018´den bu yana kutlanan ve tıp eğitiminde sağlık simülasyonunun önemini vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıkan `Sağlıkta Simülasyonu Haftası´ gibi ulusal ve uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil eden KOÜSİM, bu sayede ülkemizin sağlık eğitimi ve simülasyon alanındaki katkılarını uluslararası platformlarda tanıtıyor. Eğitim kurumları ve sağlık merkezleri, farklı program ve etkinlikler düzenleyerek bu etkinliği kutluyor. Sağlık simülasyonunun, hastaların güvenliğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma potansiyelini vurgulayan bu etkinlik, sağlık sektöründeki ilerlemelere katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca sağlık sektörünün gelecekteki ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesine ve kullanımına odaklanmayı da teşvik ediyor."

         

        DHA-Sağlık - Türkiye-Kocaeli - DHA

        2023-10-05 16:54:43

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