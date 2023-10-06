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        Ağaçlara asılan 7 bin 500 kitabı dakikalar içinde topladılar

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, 13'üncüsü düzenlenecek 'Kocaeli Kitap Fuarı' öncesinde asırlık çınarlara asılan 7 bin 500 kitap dakikalar içinde toplandı. Okurların bazısı zıplayarak, bazıları da tahta saplı fırçayla kitap topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:05
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        Ağaçlara asılan 7 bin 500 kitabı dakikalar içinde topladılar
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, 13'üncüsü düzenlenecek 'Kocaeli Kitap Fuarı' öncesinde asırlık çınarlara asılan 7 bin 500 kitap dakikalar içinde toplandı. Okurların bazısı zıplayarak, bazıları da tahta saplı fırçayla kitap topladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13´üncüsü 7-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çınar ağaçlarına sabah saatlerinde 7 bin 500 kitap asıldı. Okula ya da işe gidenler, ağaçlarda gördükleri kitapları koparmaya çalıştı. Bazı kitapseverler zıplayarak, bazıları ise tahta saplı fırçayla kitap topladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yılki etkinliklerin daha heyecanlı göründüğünü belirterek, "Yürüyüş yolunun başından beri kitapseverlerimiz kitapları asıldıkları dallardan koparmaya çalışıyorlar. Ben hiç bu kadar hızlı bir kitap toplama sezonu görmemiştim açıkçası. 13'üncüsünü düzenliyoruz. 10 binli ziyaretçi sayısıyla başlayan kitap fuarımız, her geçen gün daha fazla tutuldu. Geçen yıl yapılanla 900 bini geçtik. Bu sene hedefimiz 1 milyon. Kocaeli'nin belki en sevdiği etkinliklerden bir tanesi, zannediyorum birincisi. Büyük bir heyecanla, coşkuyla kutlanıyor" diye konuştu.

        'AĞAÇTAN KİTAP TOPLADIM'

        Etkinliğin çok eğlenceli olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Ahmet Hakan Okumuş, "Bir etkinliğin böyle düşünülmesi ve sergilenmesi gerçekten harika bir olay. Özellikle yürüyüş yolu gibi güzel bir yerimiz var ve kitap toplamak için böyle bir şey kurulması harika bir medeniyet göstergesi benim için. Aynı zamanda çok kitap okuyan insanlarız. Kitaptan faydalanmak ve özellikle 'Ağaçtan kitap topladım' demek çok eğlenceli bir şey. Gerçekten diğer illere de örnek olmasını açıkçası çok isterim. Erzurumluyum ve burada üniversite okuyorum. Çok mutlu oldum. Çok keyifli ve iyi hissediyorum bugün için" dedi.

        Öğrenci Reyhan Saka (18) ise "Ben kitap okumayı çok seviyorum. Böyle bir şeyin olması çok güzel" ifadelerini kullandı.

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