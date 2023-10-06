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        Kocaeli merkezli 10 ilde terör operasyonu; 30 gözaltı

        KOCAELİmerkezli10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda, aralarında Kocaeli HDP Eş İl Başkanı Aynur Santo'nun da olduğu 30 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:05
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        Kocaeli merkezli 10 ilde terör operasyonu; 30 gözaltı
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        KOCAELİmerkezli10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda, aralarında Kocaeli HDP Eş İl Başkanı Aynur Santo'nun da olduğu 30 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde terör hükümlülere finansal destek sağlayıp, cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğitim vermek için çalışma yapan şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Kocaeli HDP Eş İl Başkanı Aynur Santo ile HDP milletvekili adayı Ayşe Berktay'ın da olduğu 30 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktar nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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