PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'dan kandırdığı kişileri Kuzey Irak'taki PKK terör örgütü kampına götürdüğünü tespit ettiği M.B.´yi Diyarbakır'da şafak operasyonu ile yakaladı.

KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'dan kandırdığı kişileri Kuzey Irak'taki PKK terör örgütü kampına götürdüğünü tespit ettiği M.B.´yi Diyarbakır'da şafak operasyonu ile yakaladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli ve İstanbul'da kandırdığı kişileri Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü kamplarına götürdüğünü tespit ettiği M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. PKK/YPG terör örgütü üyesi olan, Kuzey Irak'ta terör örgütünün kamplarında eğitim gören ve Türkiye'de de örgüt adına eylemlere bulunduğu tespit edilen M.B.´nin Diyarbakır´da saklandığı hücre evine jandarma ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Örgütün şehir yapılanmasında da faaliyet gösterdiği öğrenilen M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B. operasyonun ardından işlemleri için Kocaeli´ye getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.