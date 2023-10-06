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        PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu

         KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'dan kandırdığı kişileri Kuzey Irak'taki PKK terör örgütü kampına götürdüğünü tespit ettiği M.B.´yi Diyarbakır'da şafak operasyonu ile yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:20
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        PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu
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         KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'dan kandırdığı kişileri Kuzey Irak'taki PKK terör örgütü kampına götürdüğünü tespit ettiği M.B.´yi Diyarbakır'da şafak operasyonu ile yakaladı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli ve İstanbul'da kandırdığı kişileri Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü kamplarına götürdüğünü tespit ettiği M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. PKK/YPG terör örgütü üyesi olan, Kuzey Irak'ta terör örgütünün kamplarında eğitim gören ve Türkiye'de de örgüt adına eylemlere bulunduğu tespit edilen M.B.´nin Diyarbakır´da saklandığı hücre evine jandarma ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Örgütün şehir yapılanmasında da faaliyet gösterdiği öğrenilen M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B. operasyonun ardından işlemleri için Kocaeli´ye getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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