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        Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:30
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        Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.

        Olay, saat 14.45 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasta ve yakınları, daha sonra tekme- tokat doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.

        İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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