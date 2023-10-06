Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti KOCAELİ'dedüzenlenen kitap fuarına onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Ümit Meriç, "77 baharlık ömrümün 70 yılı hep kağıtlar arasında, hep kalem ile başbaşa geçti. Babamın 11 ciltlik kütüphanesinde henüz okuma- yazma bilmediğim dönemde Shakespeare´in 3 ciltlik Fransızca tercümesinin granüllerine baktığım günü hatırlıyorum. Dün de evimde `Mihraptaki Kadınlar´ başlıklı bir yazının son noktasını koydum" dedi.

KOCAELİ'dedüzenlenen kitap fuarına onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Ümit Meriç, "77 baharlık ömrümün 70 yılı hep kağıtlar arasında, hep kalem ile başbaşa geçti. Babamın 11 ciltlik kütüphanesinde henüz okuma- yazma bilmediğim dönemde Shakespeare´in 3 ciltlik Fransızca tercümesinin granüllerine baktığım günü hatırlıyorum. Dün de evimde `Mihraptaki Kadınlar´ başlıklı bir yazının son noktasını koydum" dedi.

7- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 13´üncü Kocaeli Kitap Fuarı açılış töreni Kocaeli Kongre Merkezi´nde gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, davetliler ve vatandaşlar ile bu yılın onur konuğu ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.

'77 BAHARLIK ÖMRÜMÜN 70 YILI HEP KAĞITLAR ARASINDA GEÇTİ'

Programın onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç, "Hayat aslında çok kısa. Ben sanki daha dün babamın 11 ciltlik kütüphanesinde henüz okuma- yazma bilmediğim dönemde Shakespeare´n 3 ciltlik Fransızca tercümesinin granüllerine baktığım günü hatırlıyorum. Dün de evimde `Mihraptaki Kadınlar´ başlıklı bir yazının son noktasını koydum. Yani 77 baharlık ömrümün 70 yılı hep kağıtlar arasında, hep kalem ile başbaşa geçti. Hatta, İstanbul´da Kağıthane semtinde babamın adını taşıyan bir ilköğretim okulunun açılışı sırasında şöyle bir cümle sarf ettim: `Kağıthane semtinde Cemil Meriç´in adını taşıyan bir okulun açılması bana çok tabii geldi. Çünkü bizim evimiz sahiden de kağıttan bir hane idi.´ 13´üncü Kocaeli Kitap Fuarı´nda bu kadar kıymetli yayınevi, yazar ve sahafın bulunduğu bir mecliste eminim ki okunacak pek çok şeyler bulunacaktır. Ben şahsen ömrümün her gününü Cemil Meriç hayattayken, ben 8 yaşındaydım babam gözlerini kaybettiğinde, o 38 yaşındaydı babam vefat ettiğinde 41 yaşındaydım, okulda olduğum için ilkokul, ortaokul, lise hariç, ömrümün her gününü en azından 8 saat gözleri görmeyen Cemil Meriç'e kitap okuyarak geçirdim" dedi.

'ELİMİZDEN GEDİĞİNCE KİTABI VE OKUMAYI SEVDİRMEYİ TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Artık Kocaeli Kitap Fuarı´nın Doğu Marmara Kitap Fuarı halini aldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir şehirde ne kadar çok kitap okunuyorsa, ne kadar çok eser yazılıyorsa o şehrin kültür hayatının o kadar zengin olacağını da tahmin etmek zor olmasa gerek. Biz elimizden geldiğince kitabı sevdirmeyi, okumayı sevdirmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz. 2009´dan beri 13´üncü kez bunu yapmaya kararlılıkla, ısrarla devam ediyoruz. Artık Kocaeli Kitap Fuarı aslında Doğu Marmara Kitap Fuarı. Çünkü İstanbul´dan, Sakarya´dan, Bolu´dan, Yalova´dan, Bursa´dan gelen var. Geçtiğimiz günlerde ben bir kez daha bu kentin yazarlarıyla buluştuğumda fark ettim ki bu kentte de sadece okumayı sevenlerden ziyade düşünenler, yazanların da sayısında bir artış var" şeklinde konuştu.

'DAHA DİKKATLİ OLMAK VE DAHA ÇOK OKUMAK, BİLMEK ZORUNDAYIZ'

Bilim ve teknoloji vurgusu yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da "Kitap Fuarı vesilesiyle hepimizin özlediği ve beklediği Kocaeli gibi şehirleri üretmek ve artırmak aslında hepimizin ideali ve hedefi olmuştur. Sanayi Devrimi´ni ıskalayan bir toplumun kan ve gözyaşıyla imtihanı ve milyonlarca insanın mülteci haline geldiği ve büyük bir mücadele ile de Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde ancak şu anki sınırlarımızda bir cumhuriyet, bir devlet kurabildiğimizi hepimiz dün gibi hatırlıyoruz, hafızalarımızda zinde tutuyoruz. İşte bilim ve teknoloji yolculuğu böyle bir yolculuk. Hür ve bağımsız yaşamak istiyorsanız bilim ve teknolojiyi geliştirmek, daha fazla güçlü olmak zorundayız. Neredeyse 40´a yakın medeniyete ev sahipliği yapmış ve hiçbirinin kalıcı olamadığı bir coğrafyada yaşıyorsanız daha çok dikkatli olmak ve daha çok okumak ve bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.