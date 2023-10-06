Kocaelispor- Erzurumspor: 1-1
STAT:Kocaeli
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Oğuz Terzi, Gökmen Baltacı
KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Mert Çölgeçen), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Fofana), Candeias (Dk. 83 Cem Ekinci), Amaral (Dk. 67 Atabey Çiçek), Beridze (Dk. 74 Barış Alıcı), Tanque
ERZURUMSPOR: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Süleyman Koç (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 90 Yakup Kırtay), Estrela (Dk. 90+3 Alican Özfesli), Eren Tozlu (90+5 Özgür Sert), Rosheuvel
GOLLER: Dk.12 Beridze (Kocaelispor) - Dk.50 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Candeias (Kocaelispor) - Eren Tozlu (Erzurumspor)
1´nci ligde sezonun 8'inci haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
12´inci dakikada Candeias sol kanattan topla buluşturduğu Beridze, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
15´inci dakikada Mustafa Yumlu, sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
50´inci dakikada ceza sahası içinden çekilen şutta kaleciden dönen topu Muhammed Furkan Özhan ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli - Nazım Özgün ERBULAN
2023-10-06 23:20:54