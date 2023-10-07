TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ´ninİzmit ilçesi D-100 Karayolunda, TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 34 YR 9876 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 41 H 4930 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikameti trafiğe kapanırken, otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrar verildi. TIR sürücüsü A.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.