Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 01:18 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'dedüzenlenenkitap fuarına onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Ümit Meriç, "77 baharlık ömrümün 70 yılı hep kağıtlar arasında, hep kalem ile başbaşa geçti. Babamın 11 ciltlik kütüphanesinde henüz okuma- yazma bilmediğim dönemde Shakespeare´in 3 ciltlik Fransızca tercümesinin granüllerine baktığım günü hatırlıyorum. Dün de evimde `Mihraptaki Kadınlar´ başlıklı bir yazının son noktasını koydum" dedi.

        7- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 13´üncü Kocaeli Kitap Fuarı açılış töreni Kocaeli Kongre Merkezi´nde gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, davetliler ve vatandaşlar ile bu yılın onur konuğu ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.

        '77 BAHARLIK ÖMRÜMÜN 70 YILI HEP KAĞITLAR ARASINDA GEÇTİ'

        Programın onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç, "Hayat aslında çok kısa. Ben sanki daha dün babamın 11 ciltlik kütüphanesinde henüz okuma- yazma bilmediğim dönemde Shakespeare´n 3 ciltlik Fransızca tercümesinin granüllerine baktığım günü hatırlıyorum. Dün de evimde `Mihraptaki Kadınlar´ başlıklı bir yazının son noktasını koydum. Yani 77 baharlık ömrümün 70 yılı hep kağıtlar arasında, hep kalem ile başbaşa geçti. Hatta, İstanbul´da Kağıthane semtinde babamın adını taşıyan bir ilköğretim okulunun açılışı sırasında şöyle bir cümle sarf ettim: `Kağıthane semtinde Cemil Meriç´in adını taşıyan bir okulun açılması bana çok tabii geldi. Çünkü bizim evimiz sahiden de kağıttan bir hane idi.´ 13´üncü Kocaeli Kitap Fuarı´nda bu kadar kıymetli yayınevi, yazar ve sahafın bulunduğu bir mecliste eminim ki okunacak pek çok şeyler bulunacaktır. Ben şahsen ömrümün her gününü Cemil Meriç hayattayken, ben 8 yaşındaydım babam gözlerini kaybettiğinde, o 38 yaşındaydı babam vefat ettiğinde 41 yaşındaydım, okulda olduğum için ilkokul, ortaokul, lise hariç, ömrümün her gününü en azından 8 saat gözleri görmeyen Cemil Meriç'e kitap okuyarak geçirdim" dedi.

        'ELİMİZDEN GEDİĞİNCE KİTABI VE OKUMAYI SEVDİRMEYİ TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

        Artık Kocaeli Kitap Fuarı´nın Doğu Marmara Kitap Fuarı halini aldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir şehirde ne kadar çok kitap okunuyorsa, ne kadar çok eser yazılıyorsa o şehrin kültür hayatının o kadar zengin olacağını da tahmin etmek zor olmasa gerek. Biz elimizden geldiğince kitabı sevdirmeyi, okumayı sevdirmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz. 2009´dan beri 13´üncü kez bunu yapmaya kararlılıkla, ısrarla devam ediyoruz. Artık Kocaeli Kitap Fuarı aslında Doğu Marmara Kitap Fuarı. Çünkü İstanbul´dan, Sakarya´dan, Bolu´dan, Yalova´dan, Bursa´dan gelen var. Geçtiğimiz günlerde ben bir kez daha bu kentin yazarlarıyla buluştuğumda fark ettim ki bu kentte de sadece okumayı sevenlerden ziyade düşünenler, yazanların da sayısında bir artış var" şeklinde konuştu.

        'DAHA DİKKATLİ OLMAK VE DAHA ÇOK OKUMAK, BİLMEK ZORUNDAYIZ'

        Bilim ve teknoloji vurgusu yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da "Kitap Fuarı vesilesiyle hepimizin özlediği ve beklediği Kocaeli gibi şehirleri üretmek ve artırmak aslında hepimizin ideali ve hedefi olmuştur. Sanayi Devrimi´ni ıskalayan bir toplumun kan ve gözyaşıyla imtihanı ve milyonlarca insanın mülteci haline geldiği ve büyük bir mücadele ile de Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde ancak şu anki sınırlarımızda bir cumhuriyet, bir devlet kurabildiğimizi hepimiz dün gibi hatırlıyoruz, hafızalarımızda zinde tutuyoruz. İşte bilim ve teknoloji yolculuğu böyle bir yolculuk. Hür ve bağımsız yaşamak istiyorsanız bilim ve teknolojiyi geliştirmek, daha fazla güçlü olmak zorundayız. Neredeyse 40´a yakın medeniyete ev sahipliği yapmış ve hiçbirinin kalıcı olamadığı bir coğrafyada yaşıyorsanız daha çok dikkatli olmak ve daha çok okumak ve bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından
        Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından
        TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı
        TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı
        Kocaelispor- Erzurumspor: 1-1
        Kocaelispor- Erzurumspor: 1-1
        Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti
        Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
        Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi