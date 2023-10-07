Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti (2)

BAKANKOCA: SAVCILIK,BU ÜÇ KİŞİNİN TUTUKLU YARGILANMALARINA KARAR VERMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, hasta ve hasta yakınlarının tartıştıkları 3 doktora saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" dedi.