Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 01:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAKANKOCA: SAVCILIK,BU ÜÇ KİŞİNİN TUTUKLU YARGILANMALARINA KARAR VERMİŞTİR

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, hasta ve hasta yakınlarının tartıştıkları 3 doktora saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Şehri Okuyan İnsan" gösterisi yapıldı
        13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Şehri Okuyan İnsan" gösterisi yapıldı
        TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 YARALI
        TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 YARALI
        Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti
        Profesör Ümit Meriç: 77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında geçti
        Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından
        Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından
        TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı
        TIR, otomobile çarptı: 5 yaralı
        Kocaelispor- Erzurumspor: 1-1
        Kocaelispor- Erzurumspor: 1-1