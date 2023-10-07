Kocaelisporlu Beridze'nin 5 bin Euro'luk kolyesi çalındı; hırsız malzemeci çıktı
BİRİNCİ Ligtakımlarından Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.
BİRİNCİ Ligtakımlarından Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.
Kocaelispor´un eylül ayında transfer ettiği Gürcistanlı futbolcusu Giorgi Beridze´nin soyunma odasından altın kolyesi çalındı. Yapılan çalışma sonucu kolyeyi kulübün malzemecisi M.Ş.'nin çalıp kuyumcuya sattığı ortaya çıktı. M.Ş. hakkında 'hırsızlık' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
5 bin Euro değerindeki kolye ise M.Ş.'nin kolyeyi sattığı kuyumcuda bulundu. Kolye Beridze'ye teslim edilirken, malzemeci M.Ş.'nin de işine son verildi.