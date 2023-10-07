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        Kocaelisporlu Beridze'nin 5 bin Euro'luk kolyesi çalındı; hırsız malzemeci çıktı

        BİRİNCİ Ligtakımlarından Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:20 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:25
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        Kocaelisporlu Beridze'nin 5 bin Euro'luk kolyesi çalındı; hırsız malzemeci çıktı
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        BİRİNCİ Ligtakımlarından Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.

        Kocaelispor´un eylül ayında transfer ettiği Gürcistanlı futbolcusu Giorgi Beridze´nin soyunma odasından altın kolyesi çalındı. Yapılan çalışma sonucu kolyeyi kulübün malzemecisi M.Ş.'nin çalıp kuyumcuya sattığı ortaya çıktı. M.Ş. hakkında 'hırsızlık' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        5 bin Euro değerindeki kolye ise M.Ş.'nin kolyeyi sattığı kuyumcuda bulundu. Kolye Beridze'ye teslim edilirken, malzemeci M.Ş.'nin de işine son verildi.

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