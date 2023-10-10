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        'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na operasyonda 32 şüpheli serbest

        KOCAELİmerkezli 10 ilde 'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 32 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:05
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        'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na operasyonda 32 şüpheli serbest
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        KOCAELİmerkezli 10 ilde 'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 32 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmaması için finansal destek sağlayan, örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğitim verip, kadrolu militan hazırlayan 'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Kocaeli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da, 6 Ekim'de, şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit, örgüt flamaları ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Aynur Santo, HDP İstanbul milletvekili adayı Ayşe Berktay ile HDP Bursa milletvekili adayı Figen Ovat'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli, dün emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı.

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