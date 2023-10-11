Kayınbiraderini öldüren sanık: Kendimi korumak amacıyla yere ateş ettim

KOCAELİ'ninKörfezilçesinde tartıştığı kayınbiraderi Yavuz Özdemir'i (50) tabanca ile öldüren Cemalettin Ağgül, duruşmada, "Eşimi darbetmek isteyince ben de araya girdim. Aramızda yaşanan kavgada kendimi korumak amacıyla yere ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Yavuz Özdemir, ablası Arzu Ağgül ile telefonda tartıştı. Daha sonra Yavuz Özdemir, oğlu ile ablası Arzu Ağgül ile eniştesi Cemalettin Ağgül'ün yanına gitti. Tartışma caddede de devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cemalettin Ağgül, tabancası ile kayınbiraderi Yavuz Özdemir'i sol bacağından vurdu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cemalettin Ağgül tutuklanırken, eşi Arzu Ağgül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cemalettin Ağgül hakkında 'kasten öldürme', Arzu Ağgül hakkında ise 'azmettirme' suçlamasıyla dava açıldı.

YAVUZ'UN ANNESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davanın 2'nci duruşması Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Ağgül, taraf avukatları ve aileler hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Arzu Ağgül ise duruşmaya katılmadı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, Yavuz Özdemir'in annesi Necla Özdemir, "Yavuz ile Arzu'nun eşi Cemalettin sürekli takışıyorlardı. Sanıkların bir oğlunu da daha önce başkalarına kaçmış kız ile evlendirdiler. Yavuz bu durumu tasvip etmediği için sanıklarla aralarında anlaşmazlık yaşandı. Gelinlerinin evden kaçtığını ve tekrardan eve aldıklarını öğrenince Yavuz çok sinirlendi; durumu kabullenemeyerek babasına anlattı" dedi.

'EŞİM ÜZÜNTÜDEN VEFAT ETTİ'

Bu olaydan sonra sanık olarak yargılanan kızı Arzu Ağgül'ü aradığını söyleyen Necla Özdemir, "Oğlum ile kızımın karşılaşmaması ve tartışmaması için Arzu'yu arayarak bize gelmemesini söyledim. Bunun üzerine kızım bana kızdı ve telefondan engelledi. Bu olaydan dolayı da Arzu, Yavuz'a hakaret içerikli mesajlar atmış. Yavuz ise eve gelerek babasına Arzu'nun gönderdiği mesajları gösterdi. Olay bundan sonra yaşandı. Cemalettin, yavrumu elimden aldı. Aslan gibi oğlum gitti, eşim üzüntüden vefat etti. Benim canım gitti" diye konuştu.

'KAFANA SIKAYIM MI DEDİ'

Yavuz Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ise halası ile babası arasında çekememezlik olduğunu belirterek, "Tartışmanın sebebi miras değil. Çünkü herhangi bir mirasımız yok. Olay günü halam Arzu, babama ağır hakaretler içeren mesajlar attı. Halam daha önce de bu tür mesajlar babama atmıştı. Babam mesajlara cevap vermedi" dedi. Olay gününü de anlatan Özdemir, "Halam, babamla yaptığı telefon görüşmesinde küfürler ederek, 'İn lan caddeye, benden mi korkuyorsun?' diye söyledi. Babamın 'Geliyorum´ diyerek aşağıya inmesi üzerine ben de peşinden gittim. Halam ile babam konuştular. Babam, damağının kuruduğunu söyleyerek, benden su istedi. Ben de markete gittim. Döndüğümde eniştem Cemalettin'in babama ateş ettiğini gördüm. Daha sonra eniştem, silahı babamın başına dayayarak, 'Kafana sıkayım mı?' dedi. Enişteme hemen müdahale ettim. Daha sonra eniştem ve halam olay yerinden uzaklaştı" diye konuştu.

Cemalettin Ağgül ise Yavuz Özdemir ile aralarında husumet olmadığını belirterek, "Olay günü Yavuz ile eşim arasında telefonla, daha sonra yüz yüze tartışma yaşandı. Eşimi darbetmek isteyince ben de araya girdim. Aramızda yaşanan kavgada kendimi korumak amacıyla yere ateş ettim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.