Yılmaz Vural'dan TFF'ye teknik direktör eleştirisi Teknik direktör Yılmaz Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takım denilen yere yabancı gelir mi? Afrika ülkesindesindir, orada zaten yetiştirilecek bir şey yoktur. Federasyonu yoktur. Birilerini getirirsiniz gelişmiş ülkelerden eğitsin bunları diye. Türkiye´nin buna ihtiyacı mı var? " dedi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takım denilen yere yabancı gelir mi? Afrika ülkesindesindir, orada zaten yetiştirilecek bir şey yoktur. Federasyonu yoktur. Birilerini getirirsiniz gelişmiş ülkelerden eğitsin bunları diye. Türkiye´nin buna ihtiyacı mı var? " dedi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, 13'üncü Kocaeli Kitap Fuarı´nda "Şehir ve Futbol" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Yılmaz Vural hem Türkiye´deki futbolun durumunu anlattı hem de A Milli Takım teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesini eleştirdi. Vural, "Türkiye liglerinin çoğunda bulundum ve o günden bugüne olan değişim hem bu işin teori, mantık boyutuyla hem de olması gerektiği gibi bir türlü olmuyor. Yani Türkiye´de futbol maalesef karar vericiler tarafından doğruyu bulamadı bir türlü" diye konuştu.

"KAVGA EDECEK DURUMA GELDİK"

Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası´nda stat tartışmalarıyla ilgili de konuşan Vural, "Şu anda şehirler kavga ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 10 tane saha gösterildi. Niye burada Beşiktaş´ın, Sakarya´nın, Kocaeli´nin sahası yok diye. Kavga edecek duruma geldik. O kadar çok stadyumumuz oluştu ki Avrupa'nın en yeni, en modern statlarına sahibiz şu anda. Fakat ben isim vermeyeyim, takımları rencide etmeyelim. Bir takımda çalışıyoruz. 28 bin kişilik çok modern bir stadı yapıldı, antrenman yapacak sahası yok" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOL ALMAMIZ LAZIM"

Şampiyonlar Ligi vurgusu yapan Vural, "Galatasaray takımı galip geldi. 3 milyon Euro´ya yakın para veriyorlar galibiyete. Bu ne demektir? 90 milyar para yapar. Türkiye'deki 32 maça bedel. Yani Türkiye'de maç kazandığınız zaman aldığınız para 2 milyon, 2 buçuk milyon TL galiba. Yani böyle bir işi büyütmek, Real Madrid, Barcelona olmak istiyorsanız Şampiyonlar Ligi denilen bu turnuvada yol almanız lazım" dedi.

Arda Güler hakkında da konuşan Vural, "Arda diye bir çocuğumuz çıktı, herkes sahipleniyor. Arda Fenerbahçeli, Gençlerbirliği altyapısından geldi ve 16 yaşlarında falan geldi galiba. Fenerbahçe altyapısında fark edildi. Kimse öyle hava atmasın. Allah vergisi çocuk geldi, Türkiye´deki antrenman metotlarıyla çalışmış bir adam daha ilk maçında sakatlandı, şimdi 3 hafta bekle dur" dedi.

"MİLLİ TAKIM DENİLEN YER YABANCI GELİR Mİ?"

A Milli Takım teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesi hakkında da konuşan Yılmaz Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takım denilen yere yabancı gelir mi? Afrika ülkesindesindir, orada zaten yetiştirilecek bir şey yoktur. Federasyonu yoktur. Birilerini getirirsiniz gelişmiş ülkelerden eğitsin bunları diye. Türkiye´nin buna ihtiyacı mı var? Ben Antrenörler Derneği´nin 2 dönem başkan yardımcısı oldum Türkiye'de. Sonra İsmail Dilber diye bir kardeşimiz geldi. 20 küsür seneden beri işin başında. Çıkıp da bir demeç verdiğini duymuyorum beyefendinin. `Benim 30 bin tane antrenörüm var kardeşim. Siz niye bir yabancıyı buraya getirmeyi düşünüyorsunuz?´ demek gerekmez mi? Adam sesini çıkarmıyor. Federasyon, sen bir yabancıyı getirdiğin zaman bu getirme tezin nedir? Yabancı Türk'ten daha çok biliyor, bizi uluslararası boyutta daha iyi temsil eder, çünkü yarıştığımız insanlar onlar. Hiçbir yabancının Türk Milli Takımı'nı Avrupa ve dünyada bir pozisyona getirdiğini biliyor musun? Son zamanlara bakın Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, bunlar şampiyon yaptılar. Başarıysa senin vatandaşın, o beğenmediğin, bir şey bilmediğini düşündüğün Türklerle olmuş bu olay" ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminde sorun olduğunu da söyleyen Vural, "Yabancı orada daha iyi eğitim görüyor, işi daha iyi öğreniyor. O zaman federasyon, bu antrenörleri ben mi eğitiyorum? Eğiten sensin. Demek ki senin eğitim sisteminde bir sıkıntı var. Sen kendini değiştirmeyi düşünmüyorsun. Kolay yoldan `bu iyi değil´ diyebiliyorsun. Kimse üzerine alınmıyor" dedi.