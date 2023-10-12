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        Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza 8 yaralı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:55
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        Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza 8 yaralı
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde meydana geldi.  Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındıl Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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