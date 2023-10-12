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        Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi

        İZMİTBelediyesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmenin de iş yeri açma ruhsatının olmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri, işletmeleri gerekli evrak ve ruhsatları almaları için uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:50
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        Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi
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        İZMİTBelediyesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmenin de iş yeri açma ruhsatının olmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri, işletmeleri gerekli evrak ve ruhsatları almaları için uyardı.

        Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki 1 market, 8 kafe ve 1 yemek üretim tesisi ile 5 restoran, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde, işletmelerin faaliyetli işletme olduğu ancak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı tespit edildi. İşletmelerin hastaneye ait yapı kullanma izin belgelerinin de olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından işletmelere iş yeri ruhsatı almaları ve gerekli evrakı tamamlamaları konusunda uyarıda bulunulup süre verildi.

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