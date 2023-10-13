Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözü uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün ormanda devriye görevinde bulunduğu sırada uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Yukarıdeğirmendere Mahallesi'nde Bal Ormanı mevkisinde meydana geldi. Muratcan Uygun idaresindeki Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yolunda devriye attığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma devrildi. Kazada, arazöz sürücüsü Muratcan Uygun ile yanında bulunan Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralandı. Arazözdeki personellerden Arda Yılmaz ise, araçtan fırlayıp arazözün altında kaldı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü bulundukları yerden itfaiye ekipleri tarafından yola çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Arazözün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenen Arda Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin, çalışmaları sürerken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Samet Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.