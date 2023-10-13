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        Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözü uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:05
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        Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözü uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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        GölcükOrmanİşletme Müdürlüğü´ne ait 54 A 71 plakalı arazözün yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildiği kazada yaşamını yitiren sürücü Arda Yılmaz´ın cansız bedeninin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Kaza yerinde incelemeler devam ederken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Gölcük´te Orman Teşkilatımıza ait bir yangın söndürme aracının arazide uçuruma yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 1 çalışanımız hayatını kaybetmiş, 3 çalışanımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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