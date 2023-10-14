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        Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

        KOCAELİ'de,2 grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:25
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        Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı
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        KOCAELİ'de,2 grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Otomobildeki 3 kişiden 1'i, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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