Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

KOCAELİ'de,2 grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Otomobildeki 3 kişiden 1'i, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.