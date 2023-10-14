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        Uçuruma yuvarlanan arazözde ölen orman işçisi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

        KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün ormanda devriye görevinde bulunduğu sırada uçuruma devrildiği kazada yaşamını yitiren Arda Yılmaz (22), gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:25
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        Uçuruma yuvarlanan arazözde ölen orman işçisi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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        KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün ormanda devriye görevinde bulunduğu sırada uçuruma devrildiği kazada yaşamını yitiren Arda Yılmaz (22), gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Yukarıdeğirmendere Mahallesi'nde Bal Ormanı mevkisinde meydana geldi. Muratcan Uygun idaresindeki 54 A 71 plakalı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yolunda devriye attığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçuruma devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken araçtan fırlayıp, arazözün altında kalan orman işçisi Arda Yılmaz yaşamını yitirdi. 1,5 yıldır Orman İşletme Müdürlüğü´nde çalıştığı ve 6 ay önce kadroya alındığı öğrenilen Arda Yılmaz için Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile orman teşkilatı çalışanları ile Yılmaz´ın yakınları katıldı. Törende Yılmaz´ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Nişanlı olduğu ve mayıs ayında düğün yapacağı öğrenilen orman işçisi Çiftlik Mahallesi Köprübaşı Ahmetbey Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası 17 Ağustos mezarlığında gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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