Bakan Bak: Bakanlık olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele GENÇLİK veSpor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadelede çocuklarımızı başta madde bağımlılığı, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporu tabana yaymak, amatör spor kulüplerine destek vermek, çocuklarımızı kulüplere götürmek" dedi.

GENÇLİK veSpor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadelede çocuklarımızı başta madde bağımlılığı, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporu tabana yaymak, amatör spor kulüplerine destek vermek, çocuklarımızı kulüplere götürmek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi tarafından yapılan Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak´ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bakan Bak´ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, belediyelere düşen en önemli görevlerden bir tanesinin gençlere yatırım ve spor tesisleri yapmak ve gençleri özellikle kötü alışkanlıklarından uzak tutmak olduğunu belirterek, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Avrupa´nın hatta dünyanın en genç tesisleri, en yeni stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları başta olmak üzere atletizm pistleriyle beraber böylesine önemli tesislere sahip. Özellikle belediyelere düşen önemli konulardan bir tanesi de gençlerimize yatırım yapmak, spor tesisleri yapmak ve gençleri özellikle kötü alışkanlıklarından uzak tutmak. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadelede bizim çocuklarımızı başta madde bağımlılığı, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporu tabana yaymak, amatör spor kulüplerine destek vermek, çocuklarımızı kulüplere götürmek. Çocuklarınızı spor sahalarına, kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına götürün. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Anneler olarak çocuklarınızla mutlaka konuşun. Çocuklarınızın bu kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları dinleyin. Onlara zaman ayırın ve ellerinden tutup amatör spor kulüplerine, spor kulüplerine, yüzme havuzlarına, tesislere getirin. Bu çok önemli" diye konuştu.

'BİZ ÇOK ŞANSLIYIZ'

Spora yapılan yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Spora yapılan 1 liralık yatırım 10 lira olarak geri döner. Bu nasıl döner? Sağlıkta geri döner, emniyette geri döner, sosyal barışla geri döner. Spora yapılan yatırım karşılıksız kalmaz. İşte geleceğimiz olan gençlere bu sporda yapılan yatırımlar çok çok önemli. Biz çok şanslıyız. Sporun içinden gelen, amatör kümeden tesisleri çok iyi bilen, Türk sporunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahip ve bunun sonucu da geçtiğimiz salı günü ilan edildi. Türkiye ve İtalya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte organize edecek. İnşallah bu gençler o stadyumlarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı canlı olarak izleyecekler. İkincisi Türkiye milli takımımız Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na, Almanya'ya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası´na katılmak üzere büyük bir avantaj elde etti. Yarın akşam Konya'da yine Letonya'yla yapılacak müsabaka sonucunda inşallah maçı kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme yönünde önemli bir avantaj elde edeceğiz"