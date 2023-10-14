Kocaeli'de terör operasyonunda 4 tutuklama
KOCAELİ´ninGebzeilçesinde terör örgütü PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ´ninGebzeilçesinde terör örgütü PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze´de terör örgütü PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.